З печери в Таїланді врятували восьмого підлітка

У печері все ще залишаються четверо підлітків і їх тренер

З печери в Таїланді визволили восьмого підлітка. Про це повідомляє Euronews.

Його доправили до лікарні.

У печері все ще залишаються четверо підлітків і їх тренер.

Повідомляється, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню йде майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано.

Операція з визволення футболістів шкільної команди і їхнього тренера, що застрягли печері Кхао Луанг два тижні тому, почалася в неділю.

Нагадаємо, сьогодні рятувальники відновили операцію з визволення підлітків з затопленої печери у Таїланді. Раніше повідомлялося, що їм вдалося врятувати шостого підлітка.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими у ній.