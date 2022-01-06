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Первый запуск года. SpaceX отправляет в космос новые спутники: трансляция

Новина українською →
США, Четверг 06 января 2022 23:05
Первый запуск года. SpaceX отправляет в космос новые спутники: трансляция Фото: SpaceX запускает очередную партию спутников Starlink (flickr.com/terraform-mars)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX, владельцем которой является миллиардер и изобретатель Илон Маск, запустит сегодня в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. Это первый космический запуск в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию SpaceX.

SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту 49 интернет-спутников Starlink. Запуск состоится со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 23:49 по киевскому времени.

Спутники отправятся в космос на ракете Falcon 9, которая до этого запускала на орбиту миссии GPS III-4, GPS III-5 и Inspiration4. После разделения первая ступень ракеты вернется на Землю и приземлится на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Прямая трансляция должна начаться за 15 минут до старта:

Напомним, ранее SpaceX перенесла первый орбитальный полет космического корабля Starship.

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