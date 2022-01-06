Перший запуск року. SpaceX відправляє в космос нові супутники: трансляція

Американська компанія SpaceX, власником якої є мільярдер та винахідник Ілон Маск, запустить сьогодні в космос чергову партію інтернет-супутників Starlink. Це перший космічний запуск у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію SpaceX .

SpaceX планує вивести на низьку навколоземну орбіту 49 інтернет-супутників Starlink. Запуск відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді о 23:49 за київським часом.

Супутники відправляться в космос на ракеті Falcon 9, яка до цього запускала на орбіту місії GPS III-4, GPS III-5 та Inspiration4. Після розділення перший ступінь ракети повернеться на Землю та приземлиться на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Пряма трансляція має початися за 15 хвилин до старту: