Первый замглавы КГГА опроверг задержание на взятке

Первого замглавы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника не задерживали на взятке. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, он прокомментировал вчерашнюю информацию о задержании на взятке.

"Взяток не брал. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. Подозрение никто не объявлял. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу", - отметил Поворозник.

Он также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

Отметим, вчера ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Напомним, в декабре в КГГА проводились обыски по делу о злоупотреблениях служебных лиц Департамента градостроительства и архитектуры и других департаментов, связанных со строительством.