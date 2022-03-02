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Первый ушел. В Ровно нетрезвый водитель лишился авто в пользу ВСУ

Автор: Антон Федорцив

Нетрезвые водители получают нестандартные наказания в условиях военного положения. Ровенский автомобилист вынужден отдать транспортное средство на нужды войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОГА.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал о пополнении автопарка защитников Украины. "Первый пошел", – отметил глава области.

По его словам, Патрульная полиция конфисковала авто у нетрезвого водителя. Транспортное средство будет передано на нужды Вооруженных сил либо отделения территориальной обороны.

Кстати, для помощи Украины открыли и криптовалютные переводы.

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