Перший пішов. У Рівному нетверезий водій позбувся авто на користь ЗСУ

Нетверезі водії отримують нестандартні покарання в умовах воєнного стану. Рівненський автомобіліст змушений віддати транспортний засіб на потреби війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОДА.
Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів про поповнення автопарку захисників України. "Перший пішов", – зазначив очільник області.
За його словами, Патрульна поліція конфіскувала авто в нетверезого водія. Транспортний засіб передадуть на потреби Збройних сил або відділення територіальної оборони.
До слова, для допомоги України відкрили й криптовалютні перекази.
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