Первый уровень опасности. В Карпатах объявили угрозу схода селевых потоков

В Карпатском регионе на западе Украины возможны подтопления и схождение селевых потоков в ближайшие дни. В регионе ожидаются сильные ливни, объявлен первый уровень опасности.

"В связи с осадками, во второй половине суток 25 и в течение 26-27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 час. 25 июня, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности - желтый).