ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перший рівень небезпеки. У Карпатах оголосили загрозу сходження селевих потоків

Новость на русском →
Карпати, П'ятниця 25 червня 2021 14:12
Перший рівень небезпеки. У Карпатах оголосили загрозу сходження селевих потоків Фото: у Карпатах оголосили загрозу сходження селевих потоків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

У Карпатському регіоні на заході України можливі підтоплення та сходження селевих потоків найближчими днями. В регіоні очікуються сильні зливи, оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"У зв’язку з опадами, в другій половині доби 25 та впродовж 26-27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 год. 25 червня, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків (І рiвень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, тиждень тому через сильні дощі біля окупованої Ялти зійшов селевий потік. В самій Ялті і Алупці підтопило два будинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты
NEWS
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун