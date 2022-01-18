Перший туристичний політ Crew Dragon до МКС перенесли: нова дата

Перший туристичний політ корабля Crew Dragon (SpaceX) до міжнародної космічної станції перенесли на місяць. Запуск буде здійснено за програмою американської компанії Axiom.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аерокосмічного аналітика і журналіста Джеффа Фуста.

За його словами, про перенесення повідомив заступник голови NASA з розробок систем космічних досліджень Джеймс Фрі. "Джим Фрі з NASA повідомив про запуски та інші космічні операції. Дата 31 березня для місії Ax-1 для мене стала новиною, раніше старт було заплановано на 28 лютого", - зазначив Фуст.