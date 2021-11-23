Первый снег и аварии на дорогах: Киев вечером остановился в пробках

В частности, традиционно для вечера в пробках стоит центр Киева, проспект Победы, улицы Довженко, Гетьмана и Чоколовский бульвар, бульвар Шевченко, проспект Бандеры до Северного моста, Набережное и Надднепрянское шоссе, Набережно-Рыбальская улица, бульвар Дружбы Народов и отдельные участки Окружной дороги.

На левобережной части серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)