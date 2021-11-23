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Перший сніг та аварії на дорогах: Київ ввечері зупинився у заторах

Автор: Артем Горовенко

Через перший сніг і погіршення погоди в Києві на головних магістралях столиці утворилися затори. Станом на 17:30 рух ускладнено, в тому числі, через декілька ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, традиційно для вечора в заторах стоїть центр Києва, проспект Перемоги, вулиці Довженка, Гетьмана та Чоколівський бульвар, бульвар Шевченка, проспект Бандери до Північного мосту, Набережне та Наддніпрянське шосе, Набережно-Рибальська вулиця, бульвар Дружби Народів та окремі ділянки Окружної дороги.

На лівобережній частині серйозні затори утворилися в районі Дарницької площі та на Харківському шосе.

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві пішов перший сніг, зокрема, невеликий сніг спостерігався в центральних районах міста.

А завтра, 24 листопада, в Україні очікується сніг, ожеледиця та морози.

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Київ