Фото: Первый случай оспы обезьян обнаружили в Латинской Америке (Getty Images)

Минздрав Аргентины зафиксировал первый случай оспы обезьян в стране. Заразился житель провинции Буэнос-Айрес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Elcomercio.

Он обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где находился с 28 апреля по 16 мая. В Минздраве заверили, что пациент в целом чувствует себя хорошо. "Он изолирован и получает лечение", - пояснили врачи. В настоящее время специалисты ожидают результаты анализов.