Фото: перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці (Getty Images)

МОЗ Аргентини зафіксував перший випадок віспи мавп в країні. Заразився житель провінції Буенос-Айрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Elcomercio.

Він звернувся з симптомами, що збігаються з віспою мавп, після повернення з Іспанії, де перебував з 28 квітня по 16 травня. У МОЗ запевнили, що пацієнт в цілому почувається добре. "Він ізольований і отримує лікування", - пояснили лікарі. Зараз фахівці очікують результати аналізів.