ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці

Новость на русском →
Аргентина, Понеділок 23 травня 2022 03:41
Перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці Фото: перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

МОЗ Аргентини зафіксував перший випадок віспи мавп в країні. Заразився житель провінції Буенос-Айрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Elcomercio.

Він звернувся з симптомами, що збігаються з віспою мавп, після повернення з Іспанії, де перебував з 28 квітня по 16 травня.

У МОЗ запевнили, що пацієнт в цілому почувається добре.

"Він ізольований і отримує лікування", - пояснили лікарі.

Зараз фахівці очікують результати аналізів.

Раніше Бельгія стала першою у світі країною, де ввели тритижневий карантин для хворих мавпячою віспою. Будь-який житель Бельгії, у якого буде виявлено вірус, повинен буде провести 21 день в ізоляції. На цей час в країні зафіксовано три випадки зараження мавпячою віспою

У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50 знаходяться на стадії вивчення.

Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віспа мавп
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків