ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Первый штат США после вакцинации 80% населения отменил все COVID-ограничения

Новина українською →
США, Вторник 15 июня 2021 03:52
Первый штат США после вакцинации 80% населения отменил все COVID-ограничения Фото: в штате были отменены все карантинные ограничения. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Американский штат Вермонт вакцинировал от коронавируса более 80% населения. Это самый успешный в этом контексте штат.

Об этом сообщает The Associated Press

Так, 81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. 13 марта 2020 года в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

"Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, что следит за данными и доверяет медицинской науке", - сказал губернатор штата Фил Скотт.

В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса окажутся непригодными уже в конце месяца.

Напомним, в Британии одобрили вакцину Pfizer для подростков. Ее будут предлагать молодым людям 12 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 000 доз, закупленных в апрТНИ, просто выкинут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире вакцинация Вакцина от коронавируса Вакцина Соединенные Штаты Америки
NEWS
Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский
Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков