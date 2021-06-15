Первый штат США после вакцинации 80% населения отменил все COVID-ограничения

Американский штат Вермонт вакцинировал от коронавируса более 80% населения. Это самый успешный в этом контексте штат.

Так, 81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. 13 марта 2020 года в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

"Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, что следит за данными и доверяет медицинской науке", - сказал губернатор штата Фил Скотт.

В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения.