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Перший штат США після вакцинації 80% населення скасував всі COVID-обмеження

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США, Вівторок 15 червня 2021 03:52
Перший штат США після вакцинації 80% населення скасував всі COVID-обмеження Фото: в штаті були скасовані всі карантинні обмеження. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Американський штат Вермонт вакцинував від коронавірусу понад 80% населення. Це найуспішніший в цьому контексті штат.

Про це повідомляє The Associated Press

Так, 81,1% повнолітніх жителів Вермонту отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. 13 березня 2020 року у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.

"Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними і довіряє медичній науці", - сказав губернатор штату Філ Скотт.

У зв'язку з цим в штаті були скасовані всі карантинні обмеження.

Раніше повідомлялось, що американці відмовляються від вакцини Johnson & Johnson. В результаті мільйони доз вакцини від коронавірусу виявляться непридатними вже в кінці місяця.

Нагадаємо, у Британії схвалили вакцину Pfizer для підлітків. Її пропонуватимуть молодим людям 12 до 15 років.

Раніше повідомлялось, що в Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson. В результаті 300 000 доз, закуплених у квітні, просто викинуть.

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