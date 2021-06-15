Перший штат США після вакцинації 80% населення скасував всі COVID-обмеження

Американський штат Вермонт вакцинував від коронавірусу понад 80% населення. Це найуспішніший в цьому контексті штат.

Про це повідомляє The Associated Press

Так, 81,1% повнолітніх жителів Вермонту отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. 13 березня 2020 року у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.

"Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними і довіряє медичній науці", - сказав губернатор штату Філ Скотт.

У зв'язку з цим в штаті були скасовані всі карантинні обмеження.