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Первый шаг к гарантиям безопасности. Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать документ

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что 7 стран готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента в интервью для турецкого канала Habertürk.

"На сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать - пока такой объединенной встречи не было, - сказал президент.

Он отметил, что встреча состоится, ведь ее уже подтвердили представители будущих государств-гарантеров. В частности, речь идет США, Британию, Турцию, Польшу, Германию, Францию и Израиль.

"Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг - это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский завил, что Россия отступила от Киева, чтобы продолжить битву на востоке и юге.

Напомним, война РФ против Украины длится 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский