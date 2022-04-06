Перший крок до гарантій безпеки. Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

"На сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави, або є країни, які самі хочуть підтримувати - поки що такої об’єднаної зустрічі не було, - сказав президент.

Він зазначив, що зустріч відбудеться, адже її вже підтвердили представники майбутніх держав-гарантерів. Зокрема, мова йде США, Британію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Францію та Ізраїль.

"Це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки. Перший крок - це зустріч з представниками цих країн. Потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - додав Зеленський.