Перший крок до гарантій безпеки. Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ

Президент Володимир Зеленський розповів, що 7 країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.
"На сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави, або є країни, які самі хочуть підтримувати - поки що такої об’єднаної зустрічі не було, - сказав президент.
Він зазначив, що зустріч відбудеться, адже її вже підтвердили представники майбутніх держав-гарантерів. Зокрема, мова йде США, Британію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Францію та Ізраїль.
"Це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки. Перший крок - це зустріч з представниками цих країн. Потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - додав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський завив, що Росія відступила від Києва, щоб продовжити битву на сході й півдні.
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