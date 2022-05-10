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В первый раз в истории. Американский штат признал регион Украины побратимом

Новина українською →
Хмельницкий, Вторник 10 мая 2022 22:29
В первый раз в истории. Американский штат признал регион Украины побратимом Фото: Капитолий штата Миссисипи (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Побратимом Хмельницкую область признал один из американских штатов – Миссисипи. О решении заокеанских партнеров объявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал главы области.

Глава Хмельницкой областной военной администрации поделился уникальной новостью. Американский штат впервые в истории избрал украинскую область побратимом.

"Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", – заявил Гамалий.

Миссисипи расположен на юге США. Штатом с центром в Джексоне руководит губернатор-республиканец Тейт Ривз.

К слову, американский Госдеп обвинил РФ в организации кибератак на Украину.

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Соединенные Штаты Америки Украина Хмельницкая область
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