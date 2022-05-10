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Вперше в історії. Американський штат визнав регіон України побратимом

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Хмельницький, Вівторок 10 травня 2022 22:29
Вперше в історії. Американський штат визнав регіон України побратимом Фото: Капітолій штату Міссісіпі (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Побратимом Хмельницьку область визнав один із американських штатів – Міссісіпі. Про рішення заокеанських партнерів оголосив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал очільника області.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації поділився унікальною новиною. Американський штат вперше в історіх обрав українську область побратимом.

"Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", – заявив Гамалій.

Міссісіпі розташований на півдні США. Штатом із центром у Джексоні керує губернатор-республіканець Тейт Рівз.

До слова, американський Держдеп звинуватив РФ в організації кібератак на Україну.

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