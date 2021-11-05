Первый в мире: Китай запустил в космос исследовательский спутник

Китай успешно вывел на орбиту спутник науки о Земле, который называется Гуанму. Это первый в мире научный спутник, предназначенный исключительно для обслуживания целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Синьхуа ".

Запуск состоялся с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 10:19 по местному времени (04:19 по Киеву).

Спутник был запущен при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-6 (Великий поход-6) и уже вышел на заданную орбиту.

При помощи спутника Гуанму можно будет детально определять объемы энергопотребления в районах с интенсивной деятельностью человека, структуру населенных пунктов и прибрежной среды, чтобы обеспечить информационную поддержку для показателей устойчивого развития, которые характеризуют взаимодействие между человеком и природой.