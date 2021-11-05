Перший у світі: Китай запустив у космос дослідницький супутник

Китай успішно вивів на орбіту супутник науки про Землю, який називається Гуанму. Це перший у світі науковий супутник, призначений виключно для обслуговування цілей порядку денного ООН в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".
Запуск відбувся з космодрому Тайюань у північній провінції Шаньсі о 10:19 за місцевим часом (04:19 за Києвом).
Супутник був запущений за допомогою ракети-носія Чанчжен-6 (Великий похід-6) і вже вийшов на задану орбіту.
За допомогою супутника Гуанму можна буде детально визначати обсяги енергоспоживання в районах з інтенсивною діяльністю людини, структуру населених пунктів і прибережного середовища, щоб забезпечити інформаційну підтримку для показників сталого розвитку, які характеризують взаємодію між людиною і природою.