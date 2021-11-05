Перший у світі: Китай запустив у космос дослідницький супутник

Китай успішно вивів на орбіту супутник науки про Землю, який називається Гуанму. Це перший у світі науковий супутник, призначений виключно для обслуговування цілей порядку денного ООН в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Сіньхуа ".

Запуск відбувся з космодрому Тайюань у північній провінції Шаньсі о 10:19 за місцевим часом (04:19 за Києвом).

Супутник був запущений за допомогою ракети-носія Чанчжен-6 (Великий похід-6) і вже вийшов на задану орбіту.

За допомогою супутника Гуанму можна буде детально визначати обсяги енергоспоживання в районах з інтенсивною діяльністю людини, структуру населених пунктів і прибережного середовища, щоб забезпечити інформаційну підтримку для показників сталого розвитку, які характеризують взаємодію між людиною і природою.