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Перший у світі: Китай запустив у космос дослідницький супутник

Автор: Анастасія Рокитна

Китай успішно вивів на орбіту супутник науки про Землю, який називається Гуанму. Це перший у світі науковий супутник, призначений виключно для обслуговування цілей порядку денного ООН в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".

Запуск відбувся з космодрому Тайюань у північній провінції Шаньсі о 10:19 за місцевим часом (04:19 за Києвом).

Супутник був запущений за допомогою ракети-носія Чанчжен-6 (Великий похід-6) і вже вийшов на задану орбіту.

За допомогою супутника Гуанму можна буде детально визначати обсяги енергоспоживання в районах з інтенсивною діяльністю людини, структуру населених пунктів і прибережного середовища, щоб забезпечити інформаційну підтримку для показників сталого розвитку, які характеризують взаємодію між людиною і природою.

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Китай