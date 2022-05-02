Первый матч сборной в освобожденной Украине должен состояться в Мариуполе, - Палкин

Мариуполь заслуживает быть тем городом, где национальная сборная сыграет свой первый матч после освобождения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ФК "Шахтер" Сергея Палкина.

"Я уверен что футбол вернется в Мариуполь. Один из первых матчей национальной сборной должен состояться там. Потому что это символично, и этот город заслуживает как никакой другой на то, чтобы принять первый матч национальной сборной в освобожденной Украине", - сказал Палкин.

Он также отметил акцию клуба в поддержку защитников Азовстали.

"Азовсталь стала бастионом несокрушимой воли украинских воинов, оплотом свободы украинского народа. Каждый украинец встает в сердце с Азовсталью и ложится. Все переживают за воинов и тех людей, которые находятся на заводе. И каждый молится о том, чтобы их освободили как можно быстрее", - добавил он.

Палкин убежден в том, что это не так.

"Хочу сказать словами Рината Леонидовича. Мы уверены, что Мариуполь будет освобожден, и Украина будет освобождена. Когда это произойдет мы инвестируем все свои усилия для восстановления нашей страны", - резюмировал директор донецкого клуба.

Напомним, что "Шахтер" проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры делалась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. На матч в Хорватии горняки вышли в футболках с надписью: "Мы Азовсталь".

Ранее в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол. В Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.