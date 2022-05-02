ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перший матч збірної у звільненій Україні має відбутись в Маріуполі, - Палкін

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 13:21
Перший матч збірної у звільненій Україні має відбутись в Маріуполі, - Палкін Фото: Сергій Палкін (прес-служба ФК"Шахтар")
Автор: Артем Горовенко

Маріуполь заслуговує бути тим містом, де національна збірна зіграє свій перший матч після звільнення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна.

"Я впевнений що футбол повернеться до Маріуполя. Один з перших матчів національної збірної має відбутись там. Тому що це символічно, і це місто заслуговує як ніяке інше на те, щоб прийняти перший матч національної збірної у звільненій Україні", - сказав Палкін.

Він також відзначив акцію клубу на підтримку захисників Азовсталі.

"Азовсталь стала бастіоном незламної волі українських воїнів, оплотом свободи українського народу. Кожен українець встає в серці з Азовсталлю і лягає. Всі переживають за воїнів і тих людей, які перебувають на заводі. І кожен молиться про те, щоб їх звільнили якнайшвидше", - додав він.

Палкін переконаний у звільнені і відновлені Маріуполя.

"Хочу сказати словами Ріната Леонідовича. Ми впевнені що Маріуполь буде звільнено й Україну буде звільнено. Коли це відбудеться ми інвестуємо всі свої зусилля для відновлення нашої країни", - резюмував директор донецького клубу.

Нагадаємо, що "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі задля збору коштів, як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри робилась особлива акція задля привертання уваги до злочинів Росії в Україні. На матч в Хорватії гірники вийшли у футболках з написом: "Ми Азовсталь".

Раніше в Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалось забити гол. В Туреччині гравці вийшли в футболках із зображенням зап‘ястка Валерії Глодан. На ньому бейджик з роддому про народження доньки Кіри, яка в тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі в переддень Великодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Шахтар
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу