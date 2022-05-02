Перший матч збірної у звільненій Україні має відбутись в Маріуполі, - Палкін

Маріуполь заслуговує бути тим містом, де національна збірна зіграє свій перший матч після звільнення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна.

"Я впевнений що футбол повернеться до Маріуполя. Один з перших матчів національної збірної має відбутись там. Тому що це символічно, і це місто заслуговує як ніяке інше на те, щоб прийняти перший матч національної збірної у звільненій Україні", - сказав Палкін.

Він також відзначив акцію клубу на підтримку захисників Азовсталі.

"Азовсталь стала бастіоном незламної волі українських воїнів, оплотом свободи українського народу. Кожен українець встає в серці з Азовсталлю і лягає. Всі переживають за воїнів і тих людей, які перебувають на заводі. І кожен молиться про те, щоб їх звільнили якнайшвидше", - додав він.

Палкін переконаний у звільнені і відновлені Маріуполя.

"Хочу сказати словами Ріната Леонідовича. Ми впевнені що Маріуполь буде звільнено й Україну буде звільнено. Коли це відбудеться ми інвестуємо всі свої зусилля для відновлення нашої країни", - резюмував директор донецького клубу.

Нагадаємо, що "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі задля збору коштів, як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри робилась особлива акція задля привертання уваги до злочинів Росії в Україні. На матч в Хорватії гірники вийшли у футболках з написом: "Ми Азовсталь".

Раніше в Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалось забити гол. В Туреччині гравці вийшли в футболках із зображенням зап‘ястка Валерії Глодан. На ньому бейджик з роддому про народження доньки Кіри, яка в тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі в переддень Великодня.