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Интервью

За первый год безвиза с ЕС украинцы оформили более 5 млн биометрических паспортов

НовостиОбщество    11.06.2018 - 14:50
Иллюстративное фото (dmsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dmsu.gov.ua)

С момента введения биометрических заграничных паспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов

В течение первого года безвизового режима с Евросоюзом украинцы оформили более пяти миллионов биометрических паспортов. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк, передает пресс-центр ГМС.

Он отметил, что в первые месяцы действия безвиза наблюдался большой всплеск количества желающих оформить биометрические заграничные паспорта, количество документов, которые оформлялись в течение дня, достигало 28 тысяч. Повышенный спрос остается и до сегодняшнего дня.

"В целом, с момента введения биометрических заграничных паспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов. При этом, в течение последних 12 месяцев оформлено более 5 миллионов паспортов для выезда за границу, тогда как до введения безвизового режима ежегодно оформлялось лишь около двух миллионов документов", - сказал Соколюк.

По данным Евростата, введение безвизового режима для Украины не повлияло существенно на миграционную ситуацию в странах ЕС - количество отказов в пересечении границы и выявленных нарушителей миграционных правил несущественно увеличилось. Однако уменьшилось количество обращений украинских граждан за защитой в европейских странах.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что за год визовой либерализации количество украинцев, которые ездят в Европу, выросло на 15%.

Угроз для пересмотра условий безвизового режима с ЕС для Украины нет, - ГПСУ С начала действия "безвиза" в страны ЕС не пустили около 40 тыс. украинцев, - Госпогранслужба
Теги публикации: Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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