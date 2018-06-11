За первый год безвиза с ЕС украинцы оформили более 5 млн биометрических паспортов

С момента введения биометрических заграничных паспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов

В течение первого года безвизового режима с Евросоюзом украинцы оформили более пяти миллионов биометрических паспортов. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк, передает пресс-центр ГМС.

Он отметил, что в первые месяцы действия безвиза наблюдался большой всплеск количества желающих оформить биометрические заграничные паспорта, количество документов, которые оформлялись в течение дня, достигало 28 тысяч. Повышенный спрос остается и до сегодняшнего дня.

"В целом, с момента введения биометрических заграничных паспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов. При этом, в течение последних 12 месяцев оформлено более 5 миллионов паспортов для выезда за границу, тогда как до введения безвизового режима ежегодно оформлялось лишь около двух миллионов документов", - сказал Соколюк.

По данным Евростата, введение безвизового режима для Украины не повлияло существенно на миграционную ситуацию в странах ЕС - количество отказов в пересечении границы и выявленных нарушителей миграционных правил несущественно увеличилось. Однако уменьшилось количество обращений украинских граждан за защитой в европейских странах.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что за год визовой либерализации количество украинцев, которые ездят в Европу, выросло на 15%.