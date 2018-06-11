Впродовж року українці понад 20,3 млн разів з’їздили до країн ЄС

За рік візової лібералізації кількість українців, які їздять до Європи, зросла на 15%. Про це заявив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі з нагоди святкування першої річниці встановлення безвізового режиму, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

"Громадяни країн ЄС та України зустрічаються один з одним все частіше. Це сприяє кращому порозумінню, появі нових та відновленню старих дружніх зв'язків та економічним вигодам. Тоді як більшість українців дотримуються правил безвізових подорожей, важливо, щоб Україна продовжувала виконувати всі вимоги, зазначені для процесу лібералізації візового режиму", - заявив Мінгареллі.

Як зазначається, перший рік безвізу продемонстрував зростання подорожей українців у європейському напрямку. Згідно з даними Державної прикордонної служби, із дня набрання чинності безвізового режиму з ЄС станом на червень 2018 року українці понад 20,3 млн разів з’їздили до країн Євросоюзу. Це на 15% більше у порівнянні з попередніми 12 місяцями - 17,7 млн поїздок.

"4,8 млн разів українці перетинали кордони з ЄС за біометричними паспортами. Близько 555 тисяч разів українців з’їздили до країн ЄС за новими біометричними паспортами без віз, тобто використовували усі переваги безвізового режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік з введення безвізового режиму з Євросоюзом спрощеною процедурою скористалися 555 тис. українців.