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Первый фестиваль видеоклипов приглашает юных певцов

 

До 15 октября принимаются заявки на уникальный вокальный международный фестиваль 2220 International Music Festival VIDEOCLIP (онлайн) для певцов 5-25 лет из разных стран. В фестивале уже участвуют юные артисты из 16 стран мира, которых будет оценивать звездное жюри из одиннадцати стран. Как подать заявку, положение и все детали смотрите на сайте https://2220rar.com/polozhenia-2021/

2220 International Music Festival VIDEOCLIP создан промоушен и продакшен компанией STUDIORAR и Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины. Генеральный партнер - авиакомпания Windrose Airlines, главный инфопартнер РБК-Украина. Отдельная благодарность генеральному директору Центрального парка культуры и отдыха г. Киева Артему Сауляку. Фестиваль организован с целью развития вокально-визуальной эстетики мирового музыкального пространства, создания и укрепления международных связей, содействия молодым талантам и развития культурной дипломатии.

25 лучших видеоклипов будут выбраны для выставки Суперфиналистов в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева, которая в течение месяца ознакомит широкую аудиторию с творчеством молодых артистов разных стран! На выставке будут представлены яркие кадры из клипов участников с QR-кодом с переходом на клип Суперфиналистов на YouTube канале фестиваля.

В уважаемое международное жюри 2220 International Music Festival VIDEOCLIP входят звезды сфер музыки и видео:

  • Семен Горов, Украина - глава жюри - клипмейкер, музыкальный продюсер, режиссер театра, кино, музыкальных телешоу и телемюзиклов.
  • Елена Андрейчева, Великобритания - продюсер и режиссер, обладатель Оскара и BAFTA (2020 г.).
  • Сабрия Вулич, Черногория - многолетний руководитель черногорской делегации на Евровидении, генеральный продюсер главного развлекательного телеканала Черногории TVCG2.
  • DJ Ravin, Франция - законодатель музыкальной идеологии всемирно известной серии компиляций Buddha Bar, резидент одного из самых фешенебельных клубов мира, парижского Buddha Bar.
  • Лилит Оганесян, Армения - певица, абсолютный лидер Армении по количеству подписчиков в социальных сетях и просмотров видеоконтента (более 400 миллионов просмотров на YouTube).
  • Павле Плахутник, Словения - директор Международного музыкального фестиваля FeNS в Копере, Словения.
  • Мехмет Альпер Казанчоглу, Турция - выдающийся оперный певец, доцент Государственной консерватории Турции.
  • Марк Сиренс, Бельгия - дирижер, музыкант, профессор музыки.
  • Эльдар Гасымов, Азербайджан - победитель Евровидения (2011), певец, автор песен, актер, наставник ТV-шоу «Голос».
  • Василий Попадюк, Канада - скрипач-виртуоз называют «новым Паганини» и «золотой скрипкой Канады».
  • Сокол Марси, Албания - композитор, сонграйтер и музыкальный продюсер, директор многих фестивалей, в том числе национального отбора на Детское Евровидение.

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