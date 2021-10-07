Первый фестиваль видеоклипов приглашает юных певцов

До 15 октября принимаются заявки на уникальный вокальный международный фестиваль 2220 International Music Festival VIDEOCLIP (онлайн) для певцов 5-25 лет из разных стран. В фестивале уже участвуют юные артисты из 16 стран мира, которых будет оценивать звездное жюри из одиннадцати стран. Как подать заявку, положение и все детали смотрите на сайте https://2220rar.com/polozhenia-2021/
2220 International Music Festival VIDEOCLIP создан промоушен и продакшен компанией STUDIORAR и Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины. Генеральный партнер - авиакомпания Windrose Airlines, главный инфопартнер РБК-Украина. Отдельная благодарность генеральному директору Центрального парка культуры и отдыха г. Киева Артему Сауляку. Фестиваль организован с целью развития вокально-визуальной эстетики мирового музыкального пространства, создания и укрепления международных связей, содействия молодым талантам и развития культурной дипломатии.
25 лучших видеоклипов будут выбраны для выставки Суперфиналистов в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева, которая в течение месяца ознакомит широкую аудиторию с творчеством молодых артистов разных стран! На выставке будут представлены яркие кадры из клипов участников с QR-кодом с переходом на клип Суперфиналистов на YouTube канале фестиваля.
В уважаемое международное жюри 2220 International Music Festival VIDEOCLIP входят звезды сфер музыки и видео:
Не пропустите свой шанс показать свое творчество миру!