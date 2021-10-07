Перший фестиваль відеокліпів запрошує юних співаків

До 15 жовтня приймаються заявки на унікальний вокальний міжнародний фестиваль 2220 International Music Festival VIDEOCLIP (онлайн) для співаків 5-25 років з різних країн. У фестивалі вже беруть участь юні артисти з 16 країн світу, яких буде оцінювати зіркове журі з одинадцяти країн. Як подати заявку, положення і всі деталі дивіться на сайті https://2220rar.com/polozhenia-2021/

2220 International Music Festival VIDEOCLIP створений промоушен і продакшен компанією STUDIORAR і Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM під патронатом Міністерства культури і інформаційної політики України. Генеральний партнер – авіакомпанія Windrose Airlines, головний інфопартнер РБК-Україна. Окрема подяка генеральному директору Центрального парку культури і відпочинку м. Києва Артему Сауляку. Фестиваль організований з метою розвитку вокально-візуальної естетики світового музичного простору, створення і зміцнення міжнародних зв'язків, сприяння молодим талантам і розвитку культурної дипломатії.

25 кращих відеокліпів будуть обрані для виставки Суперфіналістів у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва, яка протягом місяця ознайомить широку аудиторію з творчістю молодих артистів різних країн! На виставці будуть представлені яскраві кадри з кліпів учасників, біля кожного фото буде QR-код з переходом на кліп Суперфіналіста на YouTube каналі фестивалю. Також буде представлено опис проєкту та члени журі фестивалю.

В поважне міжнародне журі 2220 International Music Festival VIDEOCLIP входять зірки сфер музики та відео:

Семен Горов, Україна , - голова журі - кліпмейкер, музичний продюсер, режисер театру, кіно, музичних телешоу та ТБ-мюзиклів.

, - голова журі - кліпмейкер, музичний продюсер, режисер театру, кіно, музичних телешоу та ТБ-мюзиклів. Олена Андрейчева, Велик а Б ританія - продюсер і режисер, лауреат премії «Оскар» та BAFTA (2020 р.).

- продюсер і режисер, лауреат премії «Оскар» та BAFTA (2020 р.). Сабрія Вул и ч, Чорногорія - багаторічний керівник чорногорської делегації на Євробаченні, генеральний продюсер головного розважального телеканалу в Чорногорії TVCG2.

- багаторічний керівник чорногорської делегації на Євробаченні, генеральний продюсер головного розважального телеканалу в Чорногорії TVCG2. DJ Ravin, Франція - трендсеттер музичної ідеології всесвітньо відомих компіляцій "Buddha-Bar", резидент одного з наймодніших клубів світу – паризького клубу "Buddha-Bar".

- трендсеттер музичної ідеології всесвітньо відомих компіляцій "Buddha-Bar", резидент одного з наймодніших клубів світу – паризького клубу "Buddha-Bar". Ліліт Оганесян, Вірменія - співачка, абсолютний вірменський лідер за кількістю підписників у соціальних мережах та переглядів відеоконтенту (понад 400 мільйонів переглядів на YouTube).

- співачка, абсолютний вірменський лідер за кількістю підписників у соціальних мережах та переглядів відеоконтенту (понад 400 мільйонів переглядів на YouTube). Павло Плахутнік, Словенія - директор Міжнародного музичного фестивалю FeNS у місті Копер, Словенія.

- директор Міжнародного музичного фестивалю FeNS у місті Копер, Словенія. Мехмет Альпер Казанчоглу, Туреччина - видатний оперний співак, доцент Державної консерваторії Туреччини.

- видатний оперний співак, доцент Державної консерваторії Туреччини. Мар к Сіренс, Бельгія - диригент, музикант, професор музики.

- диригент, музикант, професор музики. Ельдар Гасімов, Азербайджан - переможець Євробачення (2011), співак, автор пісень, актор, наставник TV-шоу «Голос» .

- переможець Євробачення (2011), співак, автор пісень, актор, наставник TV-шоу «Голос» . Василь Попадюк, Канада - скрипаль-віртуоз, якого називають «новим Паганіні» та «золотою скрипкою Канади».

- скрипаль-віртуоз, якого називають «новим Паганіні» та «золотою скрипкою Канади». Сокол Марсі, Албанія - композитор, автор пісень та музичний продюсер, директор багатьох фестивалів, у тому числі національного відбору дитячого Євробачення.

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