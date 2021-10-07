Перший фестиваль відеокліпів запрошує юних співаків

До 15 жовтня приймаються заявки на унікальний вокальний міжнародний фестиваль 2220 International Music Festival VIDEOCLIP (онлайн) для співаків 5-25 років з різних країн. У фестивалі вже беруть участь юні артисти з 16 країн світу, яких буде оцінювати зіркове журі з одинадцяти країн. Як подати заявку, положення і всі деталі дивіться на сайті https://2220rar.com/polozhenia-2021/
2220 International Music Festival VIDEOCLIP створений промоушен і продакшен компанією STUDIORAR і Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM під патронатом Міністерства культури і інформаційної політики України. Генеральний партнер – авіакомпанія Windrose Airlines, головний інфопартнер РБК-Україна. Окрема подяка генеральному директору Центрального парку культури і відпочинку м. Києва Артему Сауляку. Фестиваль організований з метою розвитку вокально-візуальної естетики світового музичного простору, створення і зміцнення міжнародних зв'язків, сприяння молодим талантам і розвитку культурної дипломатії.
25 кращих відеокліпів будуть обрані для виставки Суперфіналістів у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва, яка протягом місяця ознайомить широку аудиторію з творчістю молодих артистів різних країн! На виставці будуть представлені яскраві кадри з кліпів учасників, біля кожного фото буде QR-код з переходом на кліп Суперфіналіста на YouTube каналі фестивалю. Також буде представлено опис проєкту та члени журі фестивалю.
В поважне міжнародне журі 2220 International Music Festival VIDEOCLIP входять зірки сфер музики та відео:
Не пропустіть унікальний шанс показати свою творчість світу!