Первый в Евросоюзе. В Литве открылся Украинский центр для переселенцев

В Вильнюсе прошло открытие первого в ЕС Украинского центра для людей, которые были вынуждены выехать из Украины из-за вторжения российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Главной целью создания такого центра станет профориентация, психологическая помощь, отдых для детей и взрослых, которые выехали из Украины.
"Здесь можно будет оставить малышей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби", - объясняют в ОП.
Отмечается, что центр для переселенцев открыли в одном из здании Университета Витовта Великого. Символическую ленту на церемонии перерезали первая леди Литвы Диана Науседене, посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта и ректор Университета Юозас Аугутис.
"Главой Украинского центра в Вильнюсе стал подписант Акта о независимости Литвы, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа", - рассказали в ОП.
Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в период военного положения.
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