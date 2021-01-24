Первый в этом году: американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook DDG75 вошел в Черное море вечером 23 января. Это первый визит корабля НАТО в регион в этом году.

Об этом сообщает "Думская".

Программа визита пока не известна. По предварительной информации, эсминец пробудет в Черноморском регионе до 10 февраля.

Несколько дней назад эсминец провел учения по взаимодействию с итальянским фрегатом класса Bergamini ITS Carlo Margottini (F592) и двумя итальянскими самолетами вертикального взлета AV-8B Harrier.

Эсминец относится к большому классу кораблей типа "Арли Берк". Вошел в состав ВМС США в декабре 1998 года. Длина 155 метров, ширина - 20 м, осадка - 10 м. Скорость 32 узла. Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и ракетное вооружение, которое может запускать из 96 шахтных пусковых установок. Вертолет SH-60B, экипаж 337 человек.

Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг сообщал, что НАТО усилит помощь Украине в черноморском регионе из-за агрессии со стороны РФ.