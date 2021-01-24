Перший у цьому році: американський ракетний есмінець увійшов у Чорне море

Американський ракетний есмінець Donald Cook DDG75 увійшов у Чорне море ввечері 23 січня. Це перший візит корабля НАТО в регіон в цьому році.

Про це повідомляє "Думська".

Програма візиту поки не відома. За попередньою інформацією, есмінець пробуде в Чорноморському регіоні до 10 лютого.

Кілька днів тому есмінець провів навчання по взаємодії з фрегатом італійських класу Bergamini ITS Carlo Margottini (F592) і двома італійськими літаками вертикального зльоту AV-8B Harrier.

Есмінець відноситься до великого класу кораблів типу "Арлі Берк". Увійшов до складу ВМС США в грудні 1998 року. Довжина 155 метрів, ширина - 20 м, осадка - 10 м. Швидкість 32 вузла. Несе різноманітне артилерійське, зенітне і ракетне озброєння, яке може запускати з 96 шахтних пускових установок. Вертоліт SH-60B, екіпаж 337 чоловік.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) стурбований збільшенням військової присутності Росії в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, генсек НАТО Столтенберг повідомляв, що НАТО посилить допомогу Україні в чорноморському регіоні з-за агресії з боку РФ.