Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети. Сработала автозащита
Фото: на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока (фото ostrovets.by)
В Беларуси произошло автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. На энергоблоке сработала система автоматической защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси.
"12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС отключился от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было осуществлено снижение мощностей реактивной установки", - заявили в министерстве.
Как утверждает Минэнерго Беларуси, радиационная ситуация вокруг БелАЭС не изменилась.
"Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок включат в работу", - добавили в ведомстве.