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Перший енергоблок БелАЕС відключився від мережі. Спрацював автозахист

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Білорусь, Понеділок 12 липня 2021 15:26
Перший енергоблок БелАЕС відключився від мережі. Спрацював автозахист Фото: на БелАЕС сталося відключення першого енергоблоку (ostrovets.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі сталося автоматичне відключення першого енергоблоку БелАЕС. На енергоблоці спрацювала система автоматичного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики Білорусі.

"12 липня о 12:57 перший енергоблок БелАЕС відключився від мережі автоматичним захистом генератора. Відповідно до штатного алгоритму було здійснено зниження потужностей реактивної установки", - заявили в міністерстві.

Як стверджує Міненерго Білорусі, радіаційна ситуація навколо БелАЕС не змінилася.

"Причини відключення електрогенератора встановлюються. Після їх усунення енергоблок включать в роботу", - додали у відомстві.

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