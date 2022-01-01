В первый день нового года на курорт Египта обрушились снег и град

"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", - отмечает журнал.

Кроме дождя и снега на курорт обрушился град, величиной с голубиное яйцо. Непогода затруднила движение на улицах города из-за образовавших луж и растаявшего снега.

Пользователи социальных сетей выложили видео с запорошенными снегом улицами курорта, пальмами и газонами.

Как отметили в метеобюро Египта, провинция Красное море оказалась во власти атмосферного фронта, что вызвало сильные ливневые дожди, которые прошли в большинстве городов региона.