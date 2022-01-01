UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В первый день нового года на курорт Египта обрушились снег и град

Автор: Дмитрий Кузнецов

В первый день 2022 года на египетский курорт Хургаду обрушились снег и град. Непогода доставила немало хлопот как местным жителям, так и туристам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Egypt Today.

"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", - отмечает журнал.

Кроме дождя и снега на курорт обрушился град, величиной с голубиное яйцо. Непогода затруднила движение на улицах города из-за образовавших луж и растаявшего снега.

Пользователи социальных сетей выложили видео с запорошенными снегом улицами курорта, пальмами и газонами.

Как отметили в метеобюро Египта, провинция Красное море оказалась во власти атмосферного фронта, что вызвало сильные ливневые дожди, которые прошли в большинстве городов региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет