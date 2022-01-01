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У перший день нового року на курорт Єгипту обрушилися сніг і град

Автор: Дмитрий Кузнецов

У перший день 2022 року на єгипетський курорт Хургаду обрушилися сніг і град. Негода завдала чимало клопоту як місцевим жителям, так і туристам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Egypt Today.

"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, супроводжуваним проливним дощем, що тривав кілька годин", - зазначає журнал.

Крім дощу і снігу на курорт обрушився град, завбільшки з голубине яйце. Негода ускладнила рух на вулицях міста через утворених калюж і розтанулого снігу.

Користувачі соціальних мереж виклали відео з запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами і газонами.

Як зазначили у метеобюро Єгипту, провінція Червоне море опинилася у владі атмосферного фронту, що викликало сильні зливи, що пройшли у більшості міст регіону.

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Єгипет