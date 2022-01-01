У перший день нового року на курорт Єгипту обрушилися сніг і град

"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, супроводжуваним проливним дощем, що тривав кілька годин", - зазначає журнал.

Крім дощу і снігу на курорт обрушився град, завбільшки з голубине яйце. Негода ускладнила рух на вулицях міста через утворених калюж і розтанулого снігу.

Користувачі соціальних мереж виклали відео з запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами і газонами.

Як зазначили у метеобюро Єгипту, провінція Червоне море опинилася у владі атмосферного фронту, що викликало сильні зливи, що пройшли у більшості міст регіону.