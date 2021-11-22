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Первый день в должности: под Одессой разоблачили на взятке начальника полиции

Автор: Иванна Шовкун

На взятке поймали начальника одного из отделов полиции в Одесской области. Это был его первый рабочий день в должносты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, полицейский, который ранее исполнял обязанности руководителя, в день назначения на должность начальника отдела получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов. Его поймали во время передачи 4 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

"Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Одесской области", - говорится в сообщении.

Фото: поймали начальника полиции на взятке (gp.gov.ua)

Напомним, сотрудники НАБУ разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении взятки более полумиллиона гривен. Она вымогала деньги за вынесение "правильного решения" в пользу истца.

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