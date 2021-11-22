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Перший день на посаді: під Одесою викрили на хабарі начальника поліції

Автор: Іванна Шовкун

На хабарі спіймали начальника одного з відділів поліції на Одещині. Це був його перший робочий день на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов'язки керівника, у день призначення на посаду начальника відділу отримав хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів. Його зловили під час передачі 4 тисячі доларів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та усунення з посади.

"Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, при оперативному супроводі співробітників Управління СБУ в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Фото: зловили начальника поліції на хабарі (gp.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники НАБУ викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні хабара понад півмільйона гривень. Вона вимагала гроші за винесення "правильного рішення" на користь позивача.

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Служба безпеки України