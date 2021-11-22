Перший день на посаді: під Одесою викрили на хабарі начальника поліції

За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов'язки керівника, у день призначення на посаду начальника відділу отримав хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів. Його зловили під час передачі 4 тисячі доларів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та усунення з посади.

"Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, при оперативному супроводі співробітників Управління СБУ в Одеській області", - йдеться у повідомленні.