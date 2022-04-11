Первый дефолт у оккупанта: "Российские железные дороги" не выплатили свои долги

Государственную компанию страны-оккупанта "Российские железные дороги" признали дефолтной. Она не смогла выплатить свои долги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Компания просрочила выплаты процентов по облигациям, в связи с чем Комитет по деривативам признал ее дефолтной.

По данным Комитета по определению кредитных деривативов, "Российские железные дороги" пытались провести выплату, однако не смогли из-за наложенных санкций.

Зато контракты, которые страхуют долги компании от дефолта - будут активированы, чтобы держатели евробондов смогли получить выплаты.

Между тем Министерство финансов России обвиняет США и другие страны, якобы, в том, что они умышленно вызвали дефолт, который станет первым по международному долгу более чем за столетие.