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Первый дефолт у оккупанта: "Российские железные дороги" не выплатили свои долги

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Понедельник 11 апреля 2022 15:34
Первый дефолт у оккупанта: "Российские железные дороги" не выплатили свои долги Фото: первый дефолт у оккупанта: "Российские железные дороги "не выплатили свои долги (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственную компанию страны-оккупанта "Российские железные дороги" признали дефолтной. Она не смогла выплатить свои долги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компания просрочила выплаты процентов по облигациям, в связи с чем Комитет по деривативам признал ее дефолтной.

По данным Комитета по определению кредитных деривативов, "Российские железные дороги" пытались провести выплату, однако не смогли из-за наложенных санкций.

Зато контракты, которые страхуют долги компании от дефолта - будут активированы, чтобы держатели евробондов смогли получить выплаты.

Между тем Министерство финансов России обвиняет США и другие страны, якобы, в том, что они умышленно вызвали дефолт, который станет первым по международному долгу более чем за столетие.

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