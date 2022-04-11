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Перший дефолт в окупанта: "Російські залізниці" не виплатили свої борги

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Понеділок 11 квітня 2022 15:34
Перший дефолт в окупанта: "Російські залізниці" не виплатили свої борги Фото: перший дефолт в окупанта: "Російські залізні дороги" не виплатили свої борги (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державну компанію країни-окупанта "Російські залізниці" визнали дефолтною. Вона не змогла виплатити свої борги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Компанія прострочила виплати відсотків за облігаціями, у зв’язку з чим Комітет з деривативів визнав її дефолтною.

За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, "Російські залізниці" намагалися провести виплату, однак не змогли через накладені санкції.

Натомість контракти, які страхують борги компанії від дефолту - будуть активовані, аби утримувачі євробондів змогли отримати виплати.

Тим часом Міністерство фінансів Росії звинувачує США й інші країни, нібито, у тому, що вони умисно викликали дефолт, який стане першим за міжнародним боргом більш ніж за сторіччя.

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