Перший дефолт в окупанта: "Російські залізниці" не виплатили свої борги
Державну компанію країни-окупанта "Російські залізниці" визнали дефолтною. Вона не змогла виплатити свої борги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Компанія прострочила виплати відсотків за облігаціями, у зв’язку з чим Комітет з деривативів визнав її дефолтною.
За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, "Російські залізниці" намагалися провести виплату, однак не змогли через накладені санкції.
Натомість контракти, які страхують борги компанії від дефолту - будуть активовані, аби утримувачі євробондів змогли отримати виплати.
Тим часом Міністерство фінансів Росії звинувачує США й інші країни, нібито, у тому, що вони умисно викликали дефолт, який стане першим за міжнародним боргом більш ніж за сторіччя.
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