За первый час голосования в Украине не открылись несколько участков

В воскресенье, 31 марта, за первый час голосования на президентских выборах 2019 в Украине вовремя не открылись 7 избирательных участков. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Как сообщается, по состоянию на 9:00 не были открыты 7 избирательных участков. На момент брифинга несколько участков открылись.

"Два участка в Киеве уже работают в обычном режиме - человек забыл ключи от избирательного участка, а втором случае опоздал глава избирательного участка. Затем два участка в Одесской области, по одному в Херсонской, Запорожской и Киевской областях, там также небольшие неполадки – например, отсутствуют контрольные талоны для ящиков, сейчас там с ОИК их отправляют или уже отправили, надлежащим образом склеили, составят акт и процесс будет запущен", - заявил Князев.

Отмечается, что полиция проводит проверку по факту задержки в работе избирательных участков.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины назвали наиболее распространенные нарушения во время проведения президентских выборов. Так, с начала выборов полиция зафиксировала 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как писало РБК-Украина, на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.