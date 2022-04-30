Первые приговоры по военным преступлениям России будут через 1-2 года, - Малюська

Для запуска механизма уголовного преследования России и вынесения первых приговоров нужно не менее 1-2 лет. При этому у украинской стороны уже достаточно доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

По его словам выносить приговоры российским военным и руководству РФ могут как украинские, там и международные суды. В первом случае инструментом розыска преступников будет Интерпол, во втором - приговоры Международного уголовного суда позволят не учитывать даже дипломатическую защиту, если подсудимый попадет на территорию страны, которая признает юрисдикцию МУС.

"Полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры займут как минимум год-полтора-два. Потому что всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, это шесть-восемь лет и дальше", - добавил Малюська.