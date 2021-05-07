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Первые поставки вакцины NovaVax состоятся в июле-августе, - Степанов

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 01:18
Первые поставки вакцины NovaVax состоятся в июле-августе, - Степанов Фото: Министр здравоохранения Максим Степанов и власнико Serum Institute Сайрус Пунавала {Максим Степанов\Facebook]
Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. В частности речь шла о вакцинах от COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca/CoviShield.

Об этом Степанов написал в Facebook.

Стороны обсудили также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин-с 2 до 4 млн доз.

"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн", - говорится в сообщении.

Степанов также напомнил, что согласно контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на их экспорт.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19. Он отметил сложность их производства и большие затраты на создание заводов для их изготовления.

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