Перші поставки вакцини NovaVax відбудуться у липні-серпні, - Степанов

Сторони обговорили також можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз.

"Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн", - йдеться в повідомленні.

Степанов також нагадав, що згідно контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна повинна була отримати ще до 31 березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на їх експорт.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Раніше повідомлялось, що головний виконавчий директор американської компанії Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу Comirnaty, Альберт Бурла виступив проти пропозиції про відмову від інтелектуальної власності на препарати від COVID-19. Він відзначив складність їх виробництва і великі витрати на створення заводів для їх виготовлення.