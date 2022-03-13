Договор между Украиной и Россией должен быть многокомпонентным, - Подоляк

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится после того, как будут наработаны "юридические форматы". Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью.

По словам советника, сейчас все предложения находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы. Только после того, как будут наработаны взаимные встречные юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Но с четвертым раундом переговоров затягивать никто не собирается – они могут состояться 13, или 14 марта.

По словам Подоляка, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего, позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй важный пункт – это процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть – непосредственно мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись".

Также Подоляк добавил, что в договоре должны быть прописаны механизмы компенсации восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. По его словам, речь идет о десятках миллиардов долларов.