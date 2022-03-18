Первые переселенцы из Мариуполя доехали до Каменского

На днях в город Каменское начали прибывать переселенцы из оккупированного Мариуполя. Их расселяют на базах отдыха и в профилакториях: там обустроили большое количество мест.

Также город получил много гуманитарной помощи: ее будут распределять между переселенцами и отправлять дальше, туда, где она нужна.

"Мы сотрудничаем с Фондом Рината Ахметова и локальными предприятиями для того, чтобы получать помощь, у нас есть волонтерский штаб - молодежная организация Каметсталі, где сами собираем вещи - собрали уже полутона помощи, которую готовы оказывать тем, кому она нужна. Сейчас вся Украина - это тыл, который работает на то, чтобы на фронте были всем обеспечены, а люди, которые нуждаются в помощи, могли ее получить", - поделился он.

По словам мэра Каменского Андрея Белоусова, город работает в обычном режиме и готов принимать столько людей, сколько приедут, и всем оказывать необходимую помощь.

"Сейчас в Каменском нашли убежище более полутора тысяч человек - это переселенцы из Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Много их остается в городе, некоторые едут дальше на Запад. Мы готовы принимать людей столько, сколько приедет. Все магазины работают, продуктов и товаров хватает, работают также крупные предприятия - Каметсталь сейчас платит зарплаты нашим жителям, платит налоги в местный бюджет, а также помогает строить защитные укрепления города. Также тесно мы сотрудничаем с вооруженными силами и теробороной: к нашим военкоматам стояла очередь в несколько сот метров. Защитников в несколько раз больше, чем мест, поэтому город готов к обороне", - заверил Белоусов.

Как известно, компания "Метинвест" оборудовала 5500 мест для переселенцев в городах присутствия, а также доставила 80 тонн гуманитарной помощи из Польши.

Также компания передала 1610 медицинских наборов с самыми необходимыми лекарствами четырем запорожским больницам.