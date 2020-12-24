Первые партии вакцины от COVID-19 развозят по ЕС

Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech уже отправили в страны Европейского союза. Начало вакцинации запланировано в период с 27 по 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в Twitter.

"После тщательной упаковки партии недавно одобренной вакцины против COVID-19 начинают отправляться в 27 стран ЕС. Эти вакцины скоро прибудут в пункт назначения, которые будут использоваться во время дней вакцинации 27, 28 и 29 декабря", - говорится в сообщении.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что несколько дней будут вакцинированы первые жители Европы.

"Я тронута тем, что вижу: первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы", - написала она.

Напомним, 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19

ЕС согласовал стоимость вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины Comirnaty будет стоить 15,5 евро.

Добавим, что страны-члены Евросоюза начнут массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря.