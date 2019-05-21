ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перші кадрові призначення Зеленського можуть з'явитися до кінця дня

Новини » Політика    21.05.2019 - 15:29
Перші кадрові призначення Зеленського можуть з'явитися до кінця дня
Фото: Володимир Зеленський та Андрій Богдан (president.gov.ua)

Йдеться, зокрема, про призначення глави Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський може вже до кінця дня підписати перші укази щодо кадрових призначень у свою адміністрацію. Про це під час брифінгу у вівторок, 21 травня, заявив юридичний радник президента Андрій Богдан, передає РБК-Україна.

За його словами, Зеленський може оголосити про свої перші кадрові рішення вже ввечері. Зокрема, йдеться про признчення глави Адміністрації президента.

"Можливо, перші кадрові укази з’являться сьогодні ввечері", - сказав Богдан, додавши, що рішення про призначення голови АП ще не ухвалено.

На питання журналістів про те, чи йдеться про кандидатуру Богдана, він відповів, що є членом команди новообраного президента у якості радника із юридичних питань.

"Володимир Зеленский вважає, що на таку посаду(глава АП, - ред.) повинна бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Але яке рішення буде прийняте - я на сьогодні сказати не можу", - додав він.

Нагадаємо, під час сьогоднішніх консультацій президент Володимир Зеленський та  лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів. Дата - 21 або 28 липня 2019 року. 

 

Зеленський подасть закон про імпічмент президента Зеленський назвав причину розпуску Ради
Новини України Володимир ЗеленськийБогдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся