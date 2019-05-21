Перші кадрові призначення Зеленського можуть з'явитися до кінця дня

Фото: Володимир Зеленський та Андрій Богдан (president.gov.ua)

Йдеться, зокрема, про призначення глави Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський може вже до кінця дня підписати перші укази щодо кадрових призначень у свою адміністрацію. Про це під час брифінгу у вівторок, 21 травня, заявив юридичний радник президента Андрій Богдан, передає РБК-Україна.

За його словами, Зеленський може оголосити про свої перші кадрові рішення вже ввечері. Зокрема, йдеться про признчення глави Адміністрації президента.

"Можливо, перші кадрові укази з’являться сьогодні ввечері", - сказав Богдан, додавши, що рішення про призначення голови АП ще не ухвалено.

На питання журналістів про те, чи йдеться про кандидатуру Богдана, він відповів, що є членом команди новообраного президента у якості радника із юридичних питань.

"Володимир Зеленский вважає, що на таку посаду(глава АП, - ред.) повинна бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Але яке рішення буде прийняте - я на сьогодні сказати не можу", - додав він.

Нагадаємо, під час сьогоднішніх консультацій президент Володимир Зеленський та лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів. Дата - 21 або 28 липня 2019 року.