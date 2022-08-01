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Первые бронеавтомобили MLS SHIELD уже в Украине и скоро поедут к нашим десантникам, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Первые бронеавтомобили MLS SHIELD, закупленные Фондом Порошенко и волонтерами ОО "дело Громад" для Вооруженных Сил Украины, уже прибыли в Украину. Об этом Петр Порошенко сообщил журналистам во время пребывания в 24-ей бригаде имени Короля Даниила. Он отметил, что наконец удалось получить последнюю лицензию для передачи этих бронемашин в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"Сегодня ночью, в 4 часа ночи прибыли первые бронеавтомобили MLS SHIELD. Самые лучшие, я у них ездил. Вы знаете, это как Rolls-Royce в сфере бронетехники. Там есть кондиционер, специальный usb-порт, подрессорное сиденье, очень хорошо оборудованные места для десанта, мощный двигатель, не гражданский, а военный", - рассказал Порошенко.

Также политик сообщил, что заключает сделку на импорт в Украину еще БМП, и эта гусеничная бронированная техника также пойдет на основные направления контрнаступления.

Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" купили 350 БПЛА Autel и комплекс БПЛА Poseidon.

Кроме БПЛА фонду с волонтерами удалось купить в Европе крупную партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный фонд из Украины.

Он также сообщил о подготовке к поставкам для Вооруженных сил Украины специальных танковых тягачей Oshkosh M1070, которые способны перевозить бронетехнику весом в 65 т.

Как известно, с 24 февраля на нужды армии потрачено более полумиллиарда гривен.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины