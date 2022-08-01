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Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD вже в Україні і скоро поїдуть до наших десантників, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD, закуплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" для Збройних Сил України, вже прибули в Україну. Про це Петро Порошенко повідомив журналістам під час перебування у 24-їй бригаді імені Короля Данила. Він зазначив, що нарешті вдалося отримати останню ліцензію для передачі цих бронемашин в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.

"Сьогодні вночі, о 4 годині ночі прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я у них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce у сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий", - розповів Порошенко.

Також політик повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну ще БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" купили 350 БПЛА Autel та комплекс БПЛА Poseidon.

Окрім БПЛА фонду з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний фонд з України.

Він також повідомив про підготовку до постачання для Збройних Сил України спеціальних танкових тягачів Oshkosh M1070, які здатні перевозити бронетехніку вагою у 65 т.

Як відомо, з 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України