Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD вже в Україні і скоро поїдуть до наших десантників, - Порошенко

"Сьогодні вночі, о 4 годині ночі прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я у них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce у сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий", - розповів Порошенко.

Також політик повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну ще БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" купили 350 БПЛА Autel та комплекс БПЛА Poseidon.

Окрім БПЛА фонду з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний фонд з України.

Він також повідомив про підготовку до постачання для Збройних Сил України спеціальних танкових тягачів Oshkosh M1070, які здатні перевозити бронетехніку вагою у 65 т.

Як відомо, з 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень.