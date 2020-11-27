В больницы отправили первые 12 кислородных концентраторов от Порошенко

Первые 12 кислородных концентраторов от пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отправлены в больницы. До конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов, которые будут переданы в медицинские учреждения по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы на официальном сайте.

"Только что с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели.

Порошенко также сообщил, что четыре концентратора поедут в Ровенскую область. К закупке этих аппаратов, по словам Порошенко, присоединились Юрий и Ирина Луценко.

"Я хочу подчеркнуть, что благотворители как всегда подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 27 ноября свободными остаются более 50% коек.

В среднем по стране заполнены 49,9% больничных коек. Наихудшая ситуация в Полтавской (71,3%), Николаевской (64,6%), Черниговской (63,5%), Запорожской (62,4%) и Волынской (62,4%) областях. В Киеве заполнены 54,4% коек.