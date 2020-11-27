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В лікарні відправили перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка

Автор: РБК-Україна

Перші 12 кисневих концентраторів від п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка відправлені у лікарні. До кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів, які будуть передані у медичні заклади по всій країні.

Про це повідомила прес-служба політсили на офіційному сайті.

"Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну", - наголосив Порошенко.

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Він зауважив, що для вирішення цієї задачі команді знадобилося три тижні.

Порошенко також повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. До закупівлі цих апаратів, за словами Порошенка, долучилися Юрій та Ірина Луценки.

"Я хочу наголосити, що благодійники як завжди підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України. Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки врятують життя сотням українців", - наголосив він.

Нагадаємо, в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 27 листопада вільними залишаються понад 50% ліжок.

У середньому в країні заповнені 49,9% лікарняних ліжок. Найгірша ситуація в Полтавській (71,3%), Миколаївській (64,6%), Чернігівській (63,5%), Запорізькій (62,4%) та Волинській (62,4%) областях. У Києві заповнені 54,4% ліжок.

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